Пирог на стакане кефира: всего лишь мука, сода и сахар, а такая воздушная вкуснятина – рецепт

Вкусный воздушный пирог к чаю можно приготовить из самых простых ингредиентов. Добавляйте в него любую сладкую начинку и создавайте свой рецепт!

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Так вы сможете каждую неделю баловать своих близких разной выпечкой, ведь с кисло-сладкой ягодой это будет один пирог, а с нежной сгущенкой – совсем другой.

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 стакана муки, 0,5 ч.л. соды, пакетик ванильного сахара.

Взбиваем яйца с сахарным песком. Постепенно вводим в состав и остальные ингредиенты. Муку насыпаем в самом конце тонкой струйкой.

Можно пирог оставить таким – без ничего. А можно вмешать кусочки ягод или фруктов. Еще вариант – выложить на противень часть теста, покрыть начинкой и сверху сделать еще один слой из теста.

Выпекать на 180 градусах, заранее прогрев духовку.

Источник: lafoy.ru.