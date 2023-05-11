Шарлотка с яблоками «замесил и забыл»: проще рецепта вы не видели — и вкусно!

Вкусная шарлотка – вовсе не прерогатива заядлых кулинаров. Даже начинающая хозяйка или ребенок могут справиться с этим пирогом.
Этот рецепт шарлотки вы можете реализовать даже без духовки, просто запекайте пирог на сковороде на медленном огне под крышкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 120 граммов сахарного песка, 80 граммов муки, 30 граммов сливочного масла, 3 яйца, 2 яблока, 1 столовая ложка растительного масла, 0,5 чайной ложки разрыхлителя.
Разбейте куриные яйца в миксер и взбивайте их до тех пор, пока не появится пена. Это произойдет очень быстро. Далее потихоньку вводите в яичный состав муку. Также внесите в тесто разрыхлитель. Размешайте деликатно, ложкой, чтобы пена от яиц не разрушилась окончательно. Это важно для пышности.
Сковородку нужно хорошенько смазать смесью масел, далее разложите по донышку кусочки яблок. И залейте фрукты жидким тестом. Поставьте на плиту и готовьте на низких температурах под крышкой около четверти часа, потом аккуратно переверните на крышку и выпекайте шарлотку с другой стороны. На это уйдет до 10 минут.
Источник: lafoy.ru