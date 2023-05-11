Шарлотка с яблоками «замесил и забыл»: проще рецепта вы не видели — и вкусно!

Вкусная шарлотка – вовсе не прерогатива заядлых кулинаров. Даже начинающая хозяйка или ребенок могут справиться с этим пирогом.

Этот рецепт шарлотки вы можете реализовать даже без духовки, просто запекайте пирог на сковороде на медленном огне под крышкой.