При варке будут в разы вкуснее — бросьте пельмени в холодную воду на 5 минут: так готовят в Китае

Делимся китайским рецептом приготовления пельменей. В Поднебесной знают несколько хитрых способов, как сделать это блюдо в разы вкуснее при варке. Запоминайте!

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Китайцы сначала замачивают пельмени в холодной воде 5-8 минут. Для чего это делается? Так пельмени сохранят свою форму, они не будет лопаться при варке. К тому же из-за разницы температур пельмени готовятся неравномерно. Первым разваривается тесто, а мясо остается сырым.

Для того, чтобы блюдо стала еще вкуснее, попробуйте этот китайский способ приготовления пельменей. Перед тем, как бросить их в кипящий бульон, добавьте в кастрюлю три чашки холодной воды. Это позволит замедлить приготовление теста — фарш не получится сырым.