Как испечь рулет к чаю по советскому рецепту: тает во рту, с приятной кислинкой

Тот, кто застал советское время, наверняка помнит вкуснейшие рулеты к чаю с вареньем или повидлом, которые продавали в каждой кулинарии. А если не застали, не переживайте!

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У вас есть шанс попробовать выпечку времен СССР, которая готовилась исключительно по стандартам качества, из здоровых ингредиентов и стоила всегда недорого.

Предлагаем испытать этот проверенный рецепт аппетитного рулета из доступных ингредиентов.

Ингредиенты: 200 граммов варенья либо повидла, 50 граммов любых измельченных орехов, 350 граммов муки, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла,3 яйца, 3 столовые ложки молока, 1 чайная ложка разрыхлителя или гашеной уксусом соды, цедра одного лимона.

Достать заранее масло из холодильника, когда оно станет мягким, взбить его с яйцами, сахаром, молоком и цедрой.

Всыпать муку и приготовить тесто. Оставить на несколько минут под пленкой. В это время соединить варенье и орехи.

Разрезать тесто пополам, раскатать в одинаковые прямоугольники, выложить начинку и свернуть в два рулета. Выпекать около 30 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.