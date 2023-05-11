Крабовые палочки и плавленый сыр: сочная закуска из лаваша - 5 минут, и готово

Если вы собираетесь на пикник или на дачу, то лучше всего приготовить закуску из лаваша. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, быстро - пять минут, и готово!

Возьмите: 0,5 листа лаваша, 100 г крабовых палочек, 1 яйцо, 2 плавленых сырка, 1 зубчик чеснока, 3 ст.л. майонеза, зелень, специи.

Варим яйцо и трем на терке вместе с плавленым сырком. Перемешиваем с зеленью. Выдавленным чесноком и майонезом. Крабовые палочки - мелко режем.

Раскатываем лаваш. Обмазываем соусом из яйца и сырка, а сверху посыпаем крабовые палочки. Затем заворачиваем рулет и отправляем в холодильник.

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