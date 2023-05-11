Очень простой пирог «Ванька кучерявый» — тот самый: на начинку возьмем стакан варенья

Тертый пирог «Ванька кучерявый» знаком многим с советского детства, когда разнообразия продуктов не наблюдалось, и хозяюшки делали кулинарные шедевры буквально из ничего.
Этот очень вкусный и простой пирог вымешивается буквально за пять минут, радуя потом своим аппетитным вкусом.
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Ингредиенты: 2 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 120 граммов сливочного масла, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 стакан варенья, ваниль.
Просеять муку, соединить с разрыхлителем, смешать все сухие ингредиенты. Масло остудить и натереть на терке, также ввести в состав.
Руками перетереть тесто в крошку, засыпать большую часть в форму и сформировать бортик. Выложить варенье (можно сгущенку или ягоды с сахаром), присыпать остатками теста и на полчаса отправить в духовку, прогрев ее заранее до 180 градусов.
Источник: lafoy.ru