Очень простой пирог «Ванька кучерявый» — тот самый: на начинку возьмем стакан варенья

Тертый пирог «Ванька кучерявый» знаком многим с советского детства, когда разнообразия продуктов не наблюдалось, и хозяюшки делали кулинарные шедевры буквально из ничего.

Этот очень вкусный и простой пирог вымешивается буквально за пять минут, радуя потом своим аппетитным вкусом.

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Ингредиенты: 2 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 120 граммов сливочного масла, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 стакан варенья, ваниль.

Просеять муку, соединить с разрыхлителем, смешать все сухие ингредиенты. Масло остудить и натереть на терке, также ввести в состав.