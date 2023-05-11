Пирог из стакана варенья: готовим вкуснятину по «бабушкиному» рецепту – смешал и в духовку

Наши бабушки владеют кулинарными секретами, которые порой поражают своей простотой Например, для того, чтобы порадовать близких вкусной выпечкой, совершенно не обязательно долго стоять у плиты.

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Используйте этот «бабушкин» рецепт и у вас всегда на столе будет аппетитный пирог из самых простых ингредиентов.

Ингредиенты: 250 мл варенья, 0,5 стакан растительного масла, треть стакана молока, 2 ст.л. сметаны, 1,5 стакан муки, 1 пакетик ванилина, 1,5 ч.л. соды.

Соединить варенье, масло, сметану и молоко. Просеять муку. Вместить в состав все сухие ингредиенты.