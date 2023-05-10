Вкус улучшится, станут еще ароматнее и аппетитнее: что добавить при варке пельменей — маленькая хитрость

Простой прием позволит сделать домашние пельмени еще вкуснее. В мясной фарш стоит добавить специи и травы, чтобы вкус самолепного блюда стал ярче.

Измельченный лавровый лист придаст фаршу благородный и насыщенный вкус. Измельчить листья лавра можно в кофемолке или же купить готовые в измельченном виде.

Добавленная в фарш паприка также придаст ему новый оттенок вкуса, сделает пельмени более ароматными, а бульон, в котором вы их сварите, — изысканнее.

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