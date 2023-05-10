Пельмени будут в разы вкуснее, если при варке добавить в воду эти две приправы — повар брякнул секрет

Пельмени всегда считались любимым блюдом у наших соотечественников — как в советские времена, так и сейчас. Однако мало кто помнит, какие хитрости при готовке использовали опытные кулинары. Секрет случайно выболтали повара.

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К примеру, пельмени лучше всего варить в большой кастрюле с достаточным количеством воды. Также при варке нужно добавить две приправы, которые улучшат вкус пельменей в разы.

Идеальный аромат создадут добавленные в воду лавровый лист и несколько горошин черного перца. Но! Первыми в кипящую воду отправляются именно они и только потом, минуты через три варки, пельмени. Домашние не смогут устоять и конечно же, попросят добавки. Приятного аппетита!