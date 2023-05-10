Тающий во рту кекс «как в СССР»: раскрываем простой рецепт на сковороде — к чаю на ура

Этот вкусный кекс напомнит вам выпечку времен СССР со сливочным вкусом и тающей во рту текстурой.

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В советские времена не любили сложных блюд. Этот кекс как раз из этой серии — он донельзя простой в приготовлении и даже не нуждается в духовке, готовьте его просто на сковороде с антипригарным покрытием.

Ингредиенты: 35 граммов сливочного масла, 75 граммов сахара, 0,3 чайной ложки соды, 80 граммов муки, 75 граммов сметаны, 1 яйцо.

Взбиваем сахар с мягким сливочным маслом (достаем заранее из холодильника), кладем также в состав сметану, яйцо. Опять взбиваем.

Просеиваем муку, соединяем с содой, вводим в состав, вымешиваем тесто.

Сковороду обильно смазываем маслом, лучше покрыть дополнительно пергаментом. Выкладываем тесто и выпекаем примерно 30 минут под крышкой на низких температурах плиты.

Источник: lafoy.ru.