Все спрашивают рецепт! Нежнейшая картофельная запеканка «как у мамы» — 2 яйца, сыр и зелень

Готовим картофельную запеканку «как у мамы» — этот рецепт спрашивают все. Вкус просто фантастический. Блюдо обжариваем на сковороде всего за 15-20 минут. Способ приготовления простейший — справится даже подросток.

Еще больше полезных кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 800 граммов картошки, 250 граммов твердого сыра, 2 яйца, 30 граммов зелени, приправы по вкусу.

Как готовить?

Для начала натираем картофель на крупной терке, чуть отжимаем от жидкости. Затем кладем тертый сыр, яйца, специи и зелень, все тщательно перемешиваем. Выкладываем состав на смазанную маслом и разогретую на огне сковороду. Обжариваем под крышкой 5–7 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!