Бутерброды с майонезом и сыром, которые стали хитом Интернета — берем крабовые палочки

Делимся рецептом крабовых бутербродов, который стал хитом в Интернете. Это блюдо станет одним из самых любимых у вашей семьи. Те, кто распробовал, тут же просят добавки. А гости не уйдут, пока не выманят рецепт. Просто объедение! Если еще не пробовали, побалуйте домашних — от тарелки с бутербродами за уши не оттащишь.

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