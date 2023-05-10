Бутерброды с майонезом и сыром, которые стали хитом Интернета — берем крабовые палочки

Делимся рецептом крабовых бутербродов, который стал хитом в Интернете. Это блюдо станет одним из самых любимых у вашей семьи. Те, кто распробовал, тут же просят добавки. А гости не уйдут, пока не выманят рецепт. Просто объедение! Если еще не пробовали, побалуйте домашних — от тарелки с бутербродами за уши не оттащишь.
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Для приготовления понадобится: огурец свежий — 1 шт., крабовые палочки — 4 шт., плавленый сыр — 70 г, хлеб — 3–4 ломтика, майонез по вкусу.
Готовим: обжариваем хлеб на любимом масле. Все ингредиенты нарезаем мелкими кубиками, а сыр натираем, предварительно чуть подморозив, заправляем смесь майонезом.
Можно поперчить по вкусу и добавить чеснок. Раскладываем начинку на гренки. Вкусные бутерброды готовы. Приятного аппетита!