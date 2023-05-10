Печенье 10-минутка, которое жарят на сковородке: 3 ложки сметаны, 1,5 стакана муки, растительное масло

Очень простое и вкусное печенье можно приготовить на сковороде из простейшего набора продуктов. Эта выпечка настолько элементарная, что вы вряд ли сможете отказаться от соблазна готовить ее каждый день.

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Пышное печенье с молоком – разве может быть что-то лучше на завтрак? Надо попробовать!

Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 1 яичный желток, 80 граммов сахарного песка, 3 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя.