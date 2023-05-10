Без майонеза! Вкуснейший салат с морковью за 5 минут — дешево

Многие салаты готовятся без майонеза, а на вкус — шедевры кулинарии. Например, салат с морковкой. Готовится очень быстро, продуктов надо по минимуму. Он полезен для фигуры и легкий для желудка.

Вам понадобятся: 500 г моркови, 2 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. оливкового масла, 1,5 ст. л. меда, щепотка соли и перца, 2 ст. л. рубленой петрушки, 1 ст. л. рубленого лука-шалот.

Почистите морковь и потрите на крупной терке, затем смешайте с мелко порубленной зеленью. Отдельно приготовьте соус: смешайте горчицу, лимонный сок, оливковое масло, мед и специи. Все тщательно перемешайте и заправьте салат.

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