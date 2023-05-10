Эти пончики любят все! Готовим за пять минут: мука, вода, дрожжи, масло и сахар - как пух

Никто никогда не откажется от вкусных жареных пончиков к чаю. Ведь сколько вкуснятины с ними можно придумать! Если есть со сметаной – это один продукт, если посыпать сахарной пудрой – другой, если полить шоколадом – третий…

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При этом себестоимость у пончиков – копеечная. Готовьте их хоть каждую неделю – ваш кошелек не похудеет, а домашние будут просить их вновь и вновь.

Ингредиенты: 200 мл воды, 300 г муки, 1 ч.л. сухих дрожжей, 25 г сливочного масла, 50 г сахара, 0,5 ч.л. соли.