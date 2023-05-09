Мед, мука, яйцо и масло: быстрые печеньки на сковороде – когда в холодильнике пусто

Если до зарплаты еще далеко, а отказывать себе в сладком вы не привыкли, значит этот рецепт вы увидели весьма кстати.

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Вкусные пеньки к чаю можно приготовить буквально из ничего. И данный факт никак не отражается на их вкусе. Причем выпекать их можно просто на сковороде, без применения духовки.

Ингредиенты: 100 граммов меда, 300 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 50 граммов сливочного масла, 1 куриное яйцо.

Растопить сливочное масло, влить в мед, размешать. Вбить сюда же яйцо, всыпать муку и замесить тесто.

Тонко раскатать тесто, вырезать печенье. Пожарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием до румяности на среднем огне с обеих сторон. При желании посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.