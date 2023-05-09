Шарлотка за 15 минут без духовки: замесил и вылил на сковороду – пока греется чайник

Если вы не знаете с чем попить чаю, всегда на помощь придет этот рецепт яблочной шарлотки. Пирог готовится из продуктов, которые есть в каждом холодильнике, очень быстро и просто. При этом вкус выпечки радует своей нежностью и ароматностью.

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Ингредиенты: 120 граммов сахарного песка, 80 граммов муки, 30 граммов сливочного масла, 3 яйца, 2 яблока, 1 столовая ложка растительного масла, 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Взбиваем, пока не появится пена, при помощи миксера яйца. Постепенно вводим муку и разрыхлитель, размешиваем аккуратно.

Смесью масел смазываем обильно сковороду, выкладываем на дно дольки очищенных от семечек яблок, заливаем жидким тестом и ставим на плиту, включенную на средний огонь.

Выпекаем 15 минут под крышкой, переворачиваем при помощи крышки или тарелки на другую сторону и готовим минут 7-10.

Источник: lafoy.ru.