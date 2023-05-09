Пупырчатые беляши «как у бабушки» на тесте без дрожжей: заводим с кефиром и растительным маслом

Пупырчатые воздушные беляши можно приготовить на скорую руку, не мучаясь с дрожжевым тестом. Кефир в сочетании с содой дает эффект нисколько не хуже!

Ингредиенты: 250 мл кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 2 ст.л. растительного масла, 300 г мясного фарша, 1 луковица, специи.

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Сделать начинку из фарша и лука со специями, оставить пропитываться на 30 минут в холодильнике. В кефир насыпать соду, оставить на 6 минут, влить масло, добавить просеянную муку и соль. Замесить упругое тесто и оставить его на 20 минут.

Разрезать тесто на равномерные кусочки для приготовления беляшей, раскатать. В каждый вложить достаточное количество фарша, залепить по кругу, чтобы получились круглые пирожки.

Пожарить на масле до румяной корочки.

Источник: lafoy.ru.