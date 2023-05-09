Заливной пирог в лаваше с куриным фаршем: рецепт, который все ищут – очень просто, вкусно, быстро

Чтобы сделать этот пирог кулинарные навыки не нужны вообще. Тут нет никакой возни с тестом, просто замешиваете и ставите в духовку. Вместо теста мы будем применять обычный армянский лаваш (тонкий).

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Ингредиенты: 400 г куриного фарша, 2 тонких лаваша, 2 луковицы, зелень, специи, соль, 2 яйца, по 2 ст.л. кетчупа, майонеза и сметаны, 100 г сыра.

Смешать фарш со специями, измельченным луком и зеленью, выложить на лист лаваша и оставить на 15 минут. Свернуть лаваш с фаршем в рулеты и уложить их в форму для запекания.

Сделать соус из кетчупа, майонеза, сметаны, специй, сырых яиц. Залить этим составом рулеты так, чтобы жидкость была немного выше. Выпекать 30 минут в духовке, посыпать тертым сыром, вернуть в духовку и оставить еще на 10 минут.

Источник: lafoy.ru.