Быстрый картофельный пирог с сыром: делаем на сковороде без муки, вкуснее драников

Тот, кто любит блюда из картошки и особенно драники, точно оценит этот рецепт пирога. В нем используется тертый картофель и сыр, муку мы добавлять не будем. Кстати, духовка нам тоже не понадобится.

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Ингредиенты: 800 г картофеля, 250 г твердого сыра, 2 яйца, 30 г рубленой зелени, специи.

Натереть картофель на крупной терке, отжать от жидкости. Положить тертый сыр, яйца, специи, зелень, перемешать.

Выложить состав в смазанную маслом разогретую сковородку. Жарить под крышкой 5-7 минут с каждой стороны. Переворачивать при помощи крышки, откинув пирог на нее.

Источник: lafoy.ru.