Шикарный маринад для шашлыка с квасом: хитрый трюк делает мясо мягким – все просят рецепт

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился рецептом своего фирменного шашлыка, в который он обязательно добавляет квас.

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Этот хитрый трюк помогает размягчить мякоть, благодаря чему она не только становится нежной, но и легко пропитывается ароматом приправ и лука.

Нарезать 1 кг свинины (желательно шею) на крупные куски, добавить 2 головки нарезанного в виде соломки лука, 2 кусочка нашинкованного крупно имбиря, несколько гвоздичек (5-6 штук), 2 чайные ложки кориандра, немного копченой паприки (для цвета), посолить по вкусу, влить полстакана кваса.

Мясо размять руками в маринаде и оставить мариноваться на сутки. Пожарить шашлык на углях.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»