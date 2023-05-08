Что добавить в борщ, чтобы он стал идеально-красного цвета: маленький трюк, и первое блюдо превратится в изыск

Красный борщ в белой тарелке. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто стремится к совершенству в кулинарном искусстве.

Борщ делает красиво-красным томатная паста и свекла. Это не секрет. Но не все знают, как правильно добавлять свеклу в борщ. Нарушение этого правила и приводит к тому, что первое блюдо приобретает странноватый розовый оттенок, что делает его неаппетитным на вид.

Свеклу перед отправкой в борщ следует немного пассеровать на сковороде с добавлением лимонного сока, который нужно выжать прям из лимона. Можно, конечно, заменить лимонный сок уксусом, но это не лучший вариант.

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Добавлять свеклу в борщ нужно за пять минут до окончания его варки. Это еще один лайфхак, который обеспечит идеальный цвет первого блюда.

По материалам belnovosti.by.

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