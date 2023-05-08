Борщ с фасолью и аджикой: готовим суп на томатах в собственном соку — так варили в СССР

Готовим вегетарианский борщ без мяса с томатами в собственном соку по бабушкиному рецепту. Домашние попросят добавки — за уши не оттащишь от кастрюли. Вкус детства!

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Берем 3 л воды, 200 г фасоли, 2 свеклы, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 200 г капусты, 3 ст.л. аджики, 200 г томатов в собственном соку, соль, перец, укроп.

Способ приготовления: ставим вариться на плиту нарезанный картофель и фасоль. Пока они томятся в кастрюле, измельчаем овощи и обжариваем с луком и чесноком на сковороде. Добавляем томаты и размягчаем их вилкой. Вливаем несколько ложек острой аджики. Тушим смесь 8-10 минут. Следом добавляем овощи и нашинкованную капусту в кастрюлю. Варим борщ до готовности. При подаче суп можно посыпать укропом. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru