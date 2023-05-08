Жареные пельмени с сыром: готовим на сковороде с маслом 25 минут — бабушкин рецепт

Готовим жареные пельмени с сыром по бабушкиному рецепту. Себестоимость копейки, а вкус — бомбический. Перед подачей к столу, блюдо можно посыпать мелко рубленной зеленью.

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Берем 450 г замороженных пельменей, 40 г твердого сыра, 2 ст.л. растительного масла, зелень, молотый черный перец, соль, полстакана кипятка.

Способ приготовления: пельмени высыпаем на разогретую сковородку с маслом и обжариваем по 5 минут с каждой стороны. Добавляем кипяток, молотый перец, соль и томим под крышкой еще 10 минут. Сыр натираем на терке и равномерно распределяем по пельменям. Снова накрываем крышкой еще на 5 минут. Готовые жареные пельмени присыпаем измельченной зеленью. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru