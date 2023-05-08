Шарлотка с грушей по маминому рецепту — с кислинкой: взбиваем яйца, добавляем сметану

Готовим шарлотку на сметане по маминому рецепту — взбиваем два яйца, мелко нарезаем грушу. Вкус просто фантастика — гости попросят добавки. Идеальный десерт к чаю. Сладкий, но не приторный: с кислинкой.

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Берем 130 г сахара, 130 г сметаны, 3 яйца, 150 г муки, 10 г разрыхлителя, 3-4 груши.

Способ приготовления: миксером взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану и снова взбиваем. Затем всыпаем муку с разрыхлителем. Выкладываем в форму нарезанные дольками груши и сверху заливаем тестом. Выпекаем пирог 40 минут при 180 градусах в духовке. Приятного аппетита!