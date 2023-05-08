Взбейте 2 яйца с сахаром, а кефир — с содой: как приготовить заливной пирог с абрикосами

Готовим заливной абрикосовый пирог на кефире. Так вкусно, что подаем к столу через день. Домашние просто в восторге. Побалуйте близких! Себестоимость копейки, а вкус — бомбический.

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Берем 500 г абрикосов, 140 г сахара, 220 мл кефира, 200 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. соды, 0,5 ч.л. соли.

Способ приготовления: взбейте венчиком 2 яйца с сахаром, а кефир смешайте с содой. Соедините получившиеся массы, следом добавьте муку с солью. В тесто добавьте мелко нарезанные абрикосы. Влейте смесь в форму для запекания. Отправляем пирог в духовку на 40 минут при 180 градусах.

По материалам lafoy.ru