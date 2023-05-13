Капустный стейк и другие рецепты недели

Капустный стейк
Интересный гарнир или даже основное вегетарианское блюдо.
НАДО (на 3 порции): маленький кочан молодой капусты (примерно 1 кг) · 3 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сливочного масла · соль · перец · сушеные итальянские травы · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Удаляем с кочана верхние листья.
2. Нарезаем вдоль кочерыжки на стейки толщиной 1,5 см.
3. Отвариваем в кипящей подсоленной воде 5 минут. Сливаем воду и сушим капусту бумажными полотенцами.
4. Специи замешиваем в двух ложках растительного масла и смазываем стейки.
5. Сливочное масло и остатки растительного разогреваем на сковороде и обжариваем стейки на среднем огне до румяности.
6. Подаем со сметаной.
Оладьи с морковью
Фото: Shutterstock
Оладьи с морковью
НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 100 мл кефира · 100 г муки · 100 г сыра · 200 г моркови · 1/2 ч. ложки соды · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с солью и кефиром.
2. Добавляем муку, соду и перемешиваем.
3. Добавляем натертые морковь и сыр. Перемешиваем до однородности. Масса получается густая.
4. При помощи двух ложек или просто руками формируем оладьи и жарим на масле с двух сторон до румяности.
Ролл из лаваша с ветчиной, сыром, овощами и зеленью
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 1 лист лаваша · 150 г сливочного или творожного сыра · 200 г ветчины · 1 - 2 свежих огурчика · половинка сладкого перца · 2 зубчика чеснока · листья салата · зелень.
ГОТОВИМ:
1. Тонко нарезаем огурцы и ветчину. Перец режем тонкими полосками.
2. Лист лаваша смазываем сыром.
3. Выкладываем листья салата, зелень.
4. Сверху выкладываем огурцы, сладкий перец и ветчину в один слой.
5. Добавляем измельченный чеснок.
6. Сворачиваем рулет, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на час для пропитки. Хотя можно подать сразу, разрезав ролл на две части.