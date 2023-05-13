Капустный стейк и другие рецепты недели

НАДО (на 2 порции): 1 лист лаваша · 150 г сливочного или творожного сыра · 200 г ветчины · 1 - 2 свежих огурчика · половинка сладкого перца · 2 зубчика чеснока · листья салата · зелень.

ГОТОВИМ:

1. Тонко нарезаем огурцы и ветчину. Перец режем тонкими полосками.

2. Лист лаваша смазываем сыром.

3. Выкладываем листья салата, зелень.

4. Сверху выкладываем огурцы, сладкий перец и ветчину в один слой.

5. Добавляем измельченный чеснок.

6. Сворачиваем рулет, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на час для пропитки. Хотя можно подать сразу, разрезав ролл на две части.