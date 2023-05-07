Мягкие, нежные, ароматные: как Наталия Антонова готовит медовые кексы – особенный рецепт для холодного дня

Известная актриса Наталия Антонова часто делится с поклонниками рецептами, по которым готовит для своих близких.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как выпекает домашние медовые кексы. Они у звезды получаются мягкими, нежными и ароматными.
«В такой холодный, но солнечный день приготовим медовые кексы», - предложила поклонникам в микроблоге Наталия Антонова.
Ингредиенты: мед жидкий - 2 ст. ложки, вода кипяченая - 1 стакан, масло растительное - 2 ст. ложки, сахар - 1/2 стакана, мука - 1,5 стакана, соль - 1 щепотка, разрыхлитель - 1 чайная ложка.
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Готовим:
▪ В миску с теплой водой добавляем мед и размешиваем.
▪ Как только он полностью растворится, засыпаем сахар, вливаем масло, а также подсыпаем разрыхлитель или соду. Все перемешиваем.
▪ Просеиваем муку и замешиваем тесто. Раскладываем его по формочкам. Тесто должно получится, как густая сметана.
▪ Выпекаем кексы 20 минут при температуре 180°С.