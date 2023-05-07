Мягкие, нежные, ароматные: как Наталия Антонова готовит медовые кексы – особенный рецепт для холодного дня

Готовим:

▪ В миску с теплой водой добавляем мед и размешиваем.

▪ Как только он полностью растворится, засыпаем сахар, вливаем масло, а также подсыпаем разрыхлитель или соду. Все перемешиваем.

▪ Просеиваем муку и замешиваем тесто. Раскладываем его по формочкам. Тесто должно получится, как густая сметана.

▪ Выпекаем кексы 20 минут при температуре 180°С.