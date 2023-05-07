Что добавить в куриные котлетки, чтобы они стали сочными и нежными: простой ингредиент сотворит чудо

Куриные котлеты с картошкой на гарнир. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто хочется достичь совершенства в кулинарии.

Из куриного фарша можно приготовить очень сочные котлеты. В них нужно добавить всего один ингредиент, и это не жир.

Добиться прекрасного результата и сделать куриные котлеты сочными может морковка. Корнеплод нужно натереть на мелкой терке и ввести в фарш.

Кроме моркови, превратить потенциально суховатые куриные котлеты в нежные и сочные способен кабачок. Его тоже нужно натереть и добавить в фарш.

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Но имейте в виду - овощей в фарше должно быть довольно много, примерно треть от всего объема.

Если овощной вариант не нравится, можно добавить в куриный фарш измельченные шампиньоны, они тоже сделают котлеты сочными, мягкими и нежными. 

По материалам belnovosti.by.

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