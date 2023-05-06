Киви и газировка: как приготовить идеальный и быстрый маринад для самого вкусного шашлыка – сметут за секунды

Если для маринования мяса не так много времени, можно приготовить маринад, в котором быстро размягчится и приобретет аромат не только свинина, но и говядина с бараниной.

Киви и газировка отлично и быстро справятся с задачей. Киви великолепно размягчает даже жесткое мясо, а газированная вода придает ему легкости. Мясу достаточно полежать в таком маринаде всего полчаса, и можно будет нанизывать его на шампура и отправлять на мангал.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса: киви - 2 шт.; лук репчатый - 1 шт.; паприка молотая - 1 ч. л.; смесь молотых семян кориандра, сушеной травы кинзы и укропа - 1 ч. л.; вода столовая сильно газированная - 250 мл; соль - по вкусу.

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