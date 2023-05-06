Что добавить в окрошку: один простой ингредиент и популярный холодный суп станет ресторанным шедевром

Окрошка в жару - самое лучшее блюдо. В теплое время года ее готовят так часто, что окрошка может приесться.
Но всегда есть дополнительные ингредиенты, которые могут внести разнообразие и придать необычный вкус окрошке.
Так, в летний суп вполне можно ввести свеклу. И обойтись без традиционной колбасы.
Ингредиенты: кефир – 500 мл; яйца – 4 шт.; огурцы – 2 шт.; свекла – 1 шт.; редис – 1 пучок; зелень – по вкусу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Готовим: отварить яйца и свеклу, нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Нарезать или натереть редиску и огурцы. В миску нашинковать зелень и подавить ее толкушкой для выделения сока. Затем добавить в миску яйца, свеклу, огурцы и редис, посолить и перемешать. Залить все кефиром и можно подавать на стол.
По материалам belnovosti.by.