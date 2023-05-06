Классный салат из говядины, который съедается первым: кладем перец, огурец, лук и чесночную заправку

Мясо и овощи – это то сочетание, которое нравится большинству людей. Жареная говядина вкусно маринуется чесночной заправкой и пропитывается соками и ароматами овощей. От такой закуски за уши не оттащить!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 300 г мякоти говядины, по 80 г сладкого перца и огурца, 70 г лука, масло для жарки и заправки, чеснок и сок лимона по вкусу.

Обжарить тонкие ломтики мяса до готовности. Нарезать соломкой перец и огурцы, сбрызнуть овощи соком лимона.