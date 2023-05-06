Стакан сахара, стакан муки, 4 яйца, масло: выпекаем ленивый бисквит к чаю на сковороде – вкуснятина из ничего

Бисквит на сковороде. Фото: соцсети

Если смазать коржи сметаной или сгущенкой, получится настоящий торт.

Если очень хочется домашней выпечки, но совсем нет желания долго возиться у плиты, вам поможет этот рецепт ленивого бисквита. Для его приготовления не понадобится даже духовка.

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Можно есть этот бисквит просто с чаем, кладя кусочек сливочного масла или ложку варенья на него. А можно разрезать на два коржа и смазать их любым кремом, сметаной с сахаром или сгущенкой. Тогда получится настоящий торт на скорую руку.

Ингредиенты: 1 стакан сахара, 4 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 200 г муки, 100 г сливочного масла.

Взбить миксером яйца с сахаром до пены. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и взбить тесто до однородности еще раз.

Застелить сковороду пергаментом, вылить тесто и готовить бисквит на минимальной температуре плиты 25-30 минут.

Источник: lafoy.ru.

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