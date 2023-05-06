Целая гора пышных оладушек на завтрак: рецепт без муки

В миске смешайте два яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпьте манку, еще раз перемешайте и оставьте на полчаса.

Затем добавьте соду, перемешайте еще раз и переложите тесто в кондитерский мешок (можно в плотный целлофановый пакет, в котором потом нужно отрезать уголок).

Выдавливаем тесто на сковороду небольшими оладушками и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Они получаются очень пышными, мягкими и вкусными.

По материалам сайта «Своими руками».