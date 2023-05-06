Целая гора пышных оладушек на завтрак: рецепт без муки

Время жарить... Фото: Global Look Press

Вместо белой муки используйте манку.

Отсутствие муки не является препятствием для того, чтобы напечь себе пышных оладушек утром. Манка у вас есть? Вот рецепт сытных оладий идеальных для завтрака.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • щепотка соли;
  • 250 мл кефира любой жирности;
  • 250 граммов манной крупы;
  • 1 чайная ложка соды;
  • растительное масло для жарки.

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В миске смешайте два яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпьте манку, еще раз перемешайте и оставьте на полчаса.

Затем добавьте соду, перемешайте еще раз и переложите тесто в кондитерский мешок (можно в плотный целлофановый пакет, в котором потом нужно отрезать уголок).

Выдавливаем тесто на сковороду небольшими оладушками и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Они получаются очень пышными, мягкими и вкусными.

По материалам сайта «Своими руками».

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