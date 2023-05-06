Прекрасно дополняет жирное мясо: рецепт соуса для шашлыка из крыжовника

Крыжовник. Фото: Global Look Press

Чем разнообразить привычный выезд на шашлыки.

Шашлык – это не только сочное мясо на шампуре, но и пикантный соус к нему. Хотите удивить гостей вашего пикника? Вот рецепт соуса из крыжовника, который хорошо сочетается с жирным шашлыком.

Ингредиенты:

  • 100 граммов крыжовника;
  • 3–4 зубчика чеснока;
  • кинза, петрушка — по вкусу;
  • 1 чайная ложка оливкового масла;
  • щепотка молотого имбиря;
  • щепотка красного перца.

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Крыжовник, чеснок и зелень измельчите и перемешайте при помощи блендера. Затем добавьте к ним оливковое масло, имбирь и перец. Вкус мяса на мангале заиграет новыми красками!

По материалам сайта «Лайфхакер».

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