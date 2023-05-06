Внутри сыр, снаружи – сырная корочка: как испечь аппетитные куриные котлетки без капли жира – язык проглотите

Очень вкусные котлетки можно приготовить без капли жира, если запечь их в духовке. Не переживайте, они получаются сочными, поскольку внутрь мы положим кусочек мягкого сыра и покроем их сырной тянущейся корочкой. Такая вкуснятина!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 500 г куриного фарша, стакан тертого сыра, 100 г мягкого сыра, 1 яйцо, 1 болгарский перец, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, специи и травы.
Смешать следующие ингредиенты: фарш, лук, перец, чеснок, специи и половину мелко натертого сыра с яйцом.
Сделать лепешки, вложить по ложке мягкого сыра, завернуть в котлетки.
Прогреть духовку до 200 градусов, запекать в ней котлетки минут 15. Далее достать, посыпать остатками сыра и опять поставить противень в печь, допекать еще 15 минут.
Источник: lafoy.ru.