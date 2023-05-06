Банка фасоли, банка грибов, лук и морковка: как сделать вкусный салатик, который никто не ел

Салат. Фото: соцсети

Эта закуска впечатляет своей простотой и оригинальностью.

Очень простой и вкусный салатик получается из консервированных фасоли и грибочков, лук и морковка придают ему приятные нотки, на заправку используется масло вместо привычного майонеза.

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Предложите его гостям, наверняка, такой салатик никто не ел! Это неизбитый, но очень аппетитный рецепт.

Ингредиенты: 250 г консервированной фасоли и столько же грибов, 1 морковь, 1 луковица, 50 мл растительного масла.

Нарезать тонкими пластинками грибы, лук, морковку. Сначала слегка обжарить овощи, далее добавить грибы, немного потушить. Полить маслом, оставшимся после пассеровки, посолить по вкусу, если требуется, перемешать.

Источник: lafoy.ru.

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