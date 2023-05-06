Эти морковные котлеты проглотят даже мясоеды – самые нежные и аппетитные: рецепт от Бельковича

Морковные котлеты по рецепту Саши Бельковича – это настоящий кулинарный шедевр. Даже мясоеды не могут от них оторваться.

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Котлетки получаются очень аппетитными, красивыми, нежными, а готовятся они буквально за несколько минут.

Ингредиенты: морковь - 5 штук, лук – 1 головка, сливочное масло - 50 граммов, молоко - 250 миллилитров, манная крупа - 70 граммов, яйцо - 1 штука, соль по вкусу, панировка - 4 столовые ложки.

Морковку натереть на мелкой терке. Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить лук на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить к луку морковь и обжарить.

Влить молоко, довести до кипения. Всыпать аккуратно частями манку, чтобы не получилось комочков.