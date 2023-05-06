Оладушки из куриного фарша: нежные, всего ложка муки – ловите простой рецепт

Тот, кто любит котлетки и оладьи, наверняка, оценит это блюдо. Наши куриные оладушки отличаются нежным вкусом и очень простым способом приготовления. Со сметаной эти оладьи расходятся на ура!
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Ингредиенты: 500 г куриного фарша, 100 мл жирных сливок, 1 яйцо, 20 г муки, 80 г лука, 2 зубчика чеснока, специи.
Раздавить чеснок, мелко нашинковать, нарезать мелко лук, смешать со всеми ингредиентами. Консистенция фарша должна получиться, как у оладий.
Выложить ложкой на разогретую сковороду с маслом. Пожарить с двух сторон без крышки, в конце накрыть и чуть потушить.
Источник: lafoy.ru.