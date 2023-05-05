С мускатным орехом, морской солью и густой сметаной: эта подлива превратит обычные котлеты в шедевр кулинарного искусства — семья запищит от восторга

Домашние котлеты с картошкой. Фото: Global Look Press

Рецепт для тех, кто обожает возиться на кухне, чтобы побаловать близких необычными блюдами.

Котлеты — вещь сама по себе довольно вкусная, но если готовить их часто, могут и надоесть. Для разнообразия и улучшения вкуса котлет можно попробовать сделать для них вкуснейшую подливу из простых ингредиентов.

Она способна превратить домашние котлеты в настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты: сладкая паприка молотая — 5 г, белый лук салатный — 450 г, питьевая вода — 240 мл, просеянная мука пшеничная — 40 г, сладкое сливочное масло размягченное — 60 г, тертый орех мускатный — 4 г, соль морская — по вкусу, густая сметана — 140 мл, крупномолотый черный перец — 5 г. 

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Готовим: Мелко нашинковать лук и обжарить его на сливочном масле до прозрачности. Затем добавить муку и специи, все тщательно перемешать, обжарить и ввести сметану, а после — воду. Все еще раз перемешать и тушить три минуты. Готовую подливу нужно немного остудить и можно подавать с котлетами. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by

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