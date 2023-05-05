Что нужно добавить в фарш вместо хлеба и лука, чтобы котлеты получились сочными и пышными

Многие хозяйки до сих пор думают, что нельзя приготовить сочные и пышные котлеты без добавления хлеба или лука. Но это не так. Опытные кулинары уже давно используют другие ингредиенты, и блюдо получается еще вкуснее.

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Чтобы котлеты были мягкими, в фарш следует добавлять не размокший мякиш, а измельченные на терке овощи. Для этих целей отлично подойдут кабачки, морковь и тыква. А для сочности нужно положить в каждое изделие по маленькому кусочку льда.

Попробуйте воспользоваться этими советами — результат вас поразит. Блюдо получится очень вкусным.

Источник: ogorod.video.