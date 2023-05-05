Капустный пирог с курочкой: рецепт «проще не бывает» — капля майонеза и 10 ложек муки

Готовим капустный пирог с курицей на майонезе — просто пальчики оближешь! Домашних от этого блюда с пылу с жару за уши не оттащишь! Даже малоежки попросят добавки. Этот пирог станет фирменным у любой хозяйки. Рецепт настолько прост, что с приготовлением справится даже самый ленивый. Записывайте!

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Для теста берем: 1 стакан кефира, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г майонеза, 10 ст.л. муки, щепотка соли, 3 яйца. Для начинки берем: 350 г куриного филе, 350 г капусты, специи и зелень.

Способ приготовления

Для начала шинкуем капусту, тушим под крышкой, а потом добавляем филе и специи. Мясо курицы нужно измельчить. Далее взбиваем венчиком яйца с солью, кефиром и майонезом. Затем медленно добавляем муку с разрыхлителем.

Заливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остальное. Выпекаем в духовке 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!