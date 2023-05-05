Тающие во рту малиновые пирожки на молоке: с пылу, с жару прямо из духовки — румяные

Готовим малиновые пирожки на молоке — из духовки достаем подрумяненными: с пылу, с жару. Просто объедение! Вкус бомбический — тают во рту.

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Берем 250 мл молока, 70 г сливочного масла, 70 г сахара, 1 яйцо, 10 г соли, 6 г сухих дрожжей, 550 г муки.

Для начинки: 400 г малины, 1 ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахарной пудры.

Как готовим?

Смешайте сухие ингредиенты для теста. Влейте теплое молоко, яйцо и растопленное масло. Затем тщательно все замешиваем. Оставляем тесто отдохнуть на час в тепле. Потом делим его на части и раскатываем.

Смешаем малину, крахмал и сахарную пудру, выложим эту начинку и сформируем пирожки. Кладем их на пергамент, оставляем на 20 минут, а потом смазываем яйцом, молоком или просто водой по вкусу. Выпекаем пирожки 30 минут в духовке при 180 градусах.

По материалам lafoy.ru