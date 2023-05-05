3 яблока, стакан кефира, стакан муки и 2 яйца: заливной пирог к чаю — сладчайший, готовим через день

Готовим яблочный пирог на кефире по «бабушкиному рецепту». Вкус сладчайший, но не приторный — от такого десерта за уши не оттащишь. Опытные хозяйки готовят через день, балуя домашних. Просто объедение.

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Берем 3 яблока, 220 мл кефира, 220 г муки, 140 г сахара, 2 яйца, 1 ч.л. соды, 0,5 ч.л. соли.

Как готовить?

Взбиваем миксером или венчиком яйца с сахаром. Далее вливаем кефир и снова взбиваем. Добавляем муку с содой и солью. Аккуратно вмешиваем в тесто нарезанные дольками яблоки. Затем выливаем все в форму для запекания. Ставим в духовку на 40 минут при 180 градусах.

По материалам lafoy.ru