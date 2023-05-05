Мягкие, едим губами! Готовим воздушные лепешки из кабачков с сыром за 10 минут — фантастика

Делимся рецептом вкуснейших лепешек из кабачков с сыром — вкус бомбический. Они такие нежные, что можно есть губами! Просто объедение. Домашние попросят добавки. Готовить такие лепешки проще простого, всего 10 минут на сковороде без духовки. Записывайте!

Берем 200 г кабачков, 1 яйцо, 70 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 5 веточек зелени, 1 ст. л. муки.

Как готовить?

Для начала натираем кабачок на крупной терке и слегка отжимаем его от сока. На той же терке трем сыр. Мелко шинкуем зелень и чеснок — смешиваем ингредиенты. Распределяем тесто на сковороде с маслом. И готовим лепешки под крышкой 10-15 минут. Аккуратно переворачиваем и обжариваем 2 минуты с другой стороны. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru