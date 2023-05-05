Рецепт супа, от которого невозможно потолстеть: дешево и вкусно - кладезь витаминов

Одним из самых полезных весенних супов всегда считался щавелевый. Во-первых, это кладезь витаминов. Во-вторых, от него практически невозможно поправиться. В-третьих, он вкусный и легко готовится.

Ингредиенты: 250 грамм говядины, 150 грамм картофеля, одна луковица, одна морковка, 150 грамм щавеля, два яйца и сметана по вкусу.

Сначала часа полтора варим говядину, нужен навар.

Пока мясо варится нарезаем кубиками картофель. Далее делаем зажарку - лук и морковь обжариваем на сковородке до золотистого цвета.

Как только мясо сварилось - отправляем картошку в бульон. Промываем щавель, нарезаем и тоже кидаем в кастрюлю.

В отдельной миске разбиваем яйца, взбиваем и заливаем в бульон, помешивая. В последнюю очередь отправляем зажарку.

Подаем суп со сметаной.

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