Готовим на природе: идеальный маринад для шашлыка

Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом идеального маринада для шашлыка из свинины. Посмотрите наше видео и вперед, на природу, на пикник. Приятного аппетита на свежем воздухе!
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Маринад для шашлыка. Фото: Teleprogramma.pro
Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом идеального маринада для шашлыка из свинины. Посмотрите наше видео и вперед, на природу, на пикник. Приятного аппетита на свежем воздухе!
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».