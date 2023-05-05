Готовим на природе: идеальный маринад для шашлыка

Маринад для шашлыка. Фото: Teleprogramma.pro

В состав блюда входят помидоры.

Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом идеального маринада для шашлыка из свинины. Посмотрите наше видео и вперед, на природу, на пикник. Приятного аппетита на свежем воздухе!

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