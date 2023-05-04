За 20 минут! Мягкие пирожки с яблоком мы сделаем без дрожжей, на кефире

Чтобы порадовать своих близких горячей свежей выпечкой, вовсе не обязательно мучиться с дрожжевым тестом, которое не всегда получается. Попробуйте этот способ.

Тесто отлично поднимается и становится мягким при помощи кефира и соды, они вспенивают состав и делают его нежным.

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Ингредиенты: 480 г муки, 200 мл кефира, 2 яйца, 1 ч.л. соды, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. растительного масла, 500 г яблок, 1 ч.л. корицы, 0, 5 ст.л. соли.

Очистить и нарезать яблоки, добавить две ложки сахарного песка, корицу и пару ложек воды. Потушить минут десять, пока яблочки не станут мягкими.

Взбить кефир с яйцами и маслом, добавить оставшиеся сухие ингредиенты, замесить тесто.

Сформировать пирожки, пожарить на масле.

Источник: lafoy.ru.