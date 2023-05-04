Воздушная запеканка на сковороде: манка разбухает в твороге и дарит нежность — нельзя наесться!

Очень нежная запеканка получается из творога с манкой, муки в ней нет ни грамма! Она готовится на сковороде, поэтому можно сделать даже на даче, где нет духовки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 300 граммов творога, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки манки, 3 столовые ложки сметаны, 2 щепотки соды, 3 столовые ложки изюма, 1 чайная ложка сливочного масла.

Обдать изюм кипятком и оставить вымачиваться на 10 минут, обсушить.

Взбить яйца с сахарным песком до пены, добавить творог со сметаной и опять взбить. Положить манную крупу, соду и изюм.

Смазать сковороду маслом или застелить пергаментом. Выложить состав, выпекать на минимальном огне 20-30 минут под крышкой.

Источник: lafoy.ru