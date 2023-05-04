Салат «Суши»: слоями положим рис, рыбу, нори и мягкий сыр — будете пищать от счастья!

Если вам надоели привычные суши и роллы, предлагаем приготовить вкуснейший салат «Суши». Тот, кто его попробует, не сможет оторваться и съест до последней рисинки!

Салат красиво смотрится на столе и отлично украшает праздничный стол, идеально подходит для романтического вечера.