Салат «Суши»: слоями положим рис, рыбу, нори и мягкий сыр — будете пищать от счастья!

Салат. Фото: соцсети

Эта закуска разлетается за праздничным столом моментально.

Если вам надоели привычные суши и роллы, предлагаем приготовить вкуснейший салат «Суши». Тот, кто его попробует, не сможет оторваться и съест до последней рисинки!

Салат красиво смотрится на столе и отлично украшает праздничный стол, идеально подходит для романтического вечера.

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Ингредиенты: 150 г мелкозернистого риса, щепотка сахара, 25 мл рисового соуса, 3 листа нори, 350 г слабосоленого лосося, 1 огурец, 200 г сливочного или творожного сыра, кунжут.

Сварить рис, влить в него уксус, положить сахар и специи, остудить. Нарезать мелко рыбку, огурец нарубить тонкими слайсами.

Положить на плоскую тарелку лист нори (обрезать лишнее) рыхлой стороной наверх, смочить пальцы и разложить по нори 1/3 риса, далее сделать слой сыра также из трети. Выложить слой огурцов, потом слой рыбы, посыпать кунжутом в тех же пропорциях. Все повторить. Поставить салат в холодильник пропитываться примерно на один час.

Источник: lafoy.ru

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