Салат «Суши»: слоями положим рис, рыбу, нори и мягкий сыр — будете пищать от счастья!

Если вам надоели привычные суши и роллы, предлагаем приготовить вкуснейший салат «Суши». Тот, кто его попробует, не сможет оторваться и съест до последней рисинки!
Салат красиво смотрится на столе и отлично украшает праздничный стол, идеально подходит для романтического вечера.
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Ингредиенты: 150 г мелкозернистого риса, щепотка сахара, 25 мл рисового соуса, 3 листа нори, 350 г слабосоленого лосося, 1 огурец, 200 г сливочного или творожного сыра, кунжут.
Сварить рис, влить в него уксус, положить сахар и специи, остудить. Нарезать мелко рыбку, огурец нарубить тонкими слайсами.
Положить на плоскую тарелку лист нори (обрезать лишнее) рыхлой стороной наверх, смочить пальцы и разложить по нори 1/3 риса, далее сделать слой сыра также из трети. Выложить слой огурцов, потом слой рыбы, посыпать кунжутом в тех же пропорциях. Все повторить. Поставить салат в холодильник пропитываться примерно на один час.
Источник: lafoy.ru